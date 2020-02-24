طلاب "صيدلة عين شمس" يزورون مستشفى العباسية للصحة النفسية

نظم فريق طلاب الجوالة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، زيارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، بالإشتراك مع فريق "نبضه أمل"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



شهدت الزيارة، العديد من الاحتفالات والفقرات الترفيهية التي تم تقديمها للأطفال في إطار المشاركة الوجدانية للأهالي وأبنائهم في مختلف الأعمار.



وتضمن الاحتفال مشاركة الأطفال بالألعاب والهدايا والصور التذكارية، حيث أشاد أولياء الأمور بمراسم ومراسم إضفاء البهجة علي الأطفال وعلى أنفسهم أيضًا.