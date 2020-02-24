Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلاب "صيدلة عين شمس" يزورون مستشفى العباسية للصحة النفسية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
نظم فريق طلاب الجوالة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، زيارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، بالإشتراك مع فريق "نبضه أمل"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شهدت الزيارة، العديد من الاحتفالات والفقرات الترفيهية التي تم تقديمها للأطفال في إطار المشاركة الوجدانية للأهالي وأبنائهم في مختلف الأعمار.

وتضمن الاحتفال مشاركة الأطفال بالألعاب والهدايا والصور التذكارية، حيث أشاد أولياء الأمور بمراسم ومراسم إضفاء البهجة علي الأطفال وعلى أنفسهم أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفى العباسية للصحة النفسية طلاب صيدلة عين شمس صيدلة عين شمس

أخبار تهمك

ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ أقل من ساعتين

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ ساعة و نصف

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

علاج أخطاء الأهلي يشعل مباراة القمة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

احتفال كلية صيدلة عين شمس بيوم اليتم "صور"

"طب عين شمس" تنظم حفل إفطارها السنوي

الثلاثاء.. رئيس النواب ووزير التعليم العالي يشهدان افتتاح مستشفيات جامعة عين شمس

افتتاح مستشفى الأطفال والمسنين التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس

استمرار توافد الطلاب للمرحلة الثالثة من التنسيق بجامعة عين شمس

حفل ختام الأنشطة الطلابية بنوعية عين شمس (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

12:26 م

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

08:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status