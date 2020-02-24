ثلاث ميداليات وكأس.. حصاد طلاب عين شمس بالبطولة العربية لكرة السرعة

شارك وفد طلاب جامعة عين شمس بالمهرجان الثاني عشر للبطولة العربية لكرة السرعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي استمرت فعالياته في الفترة من ٢٢ إلى ١٩ فبراير بجامعة جنوب الوادي.





حيث فازت الجامعة بالمركز الثالث عام على مستوى ٢٤ جامعة مصرية مشاركة بالمهرجان، كما فازت الطالبة لارا طارق، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في السولو، وفاز الطالب عادل شفيق بالمركز الثاني والميدالية الفضية في السولو.





كما فاز الطالب يوسف أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية في الفردي، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، برئاسة محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة، ونهلة صلاح الدين، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفة مشرف ومدرب الفريق.