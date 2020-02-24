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كمال بهجات يتفقد سير العمل بمشروع 266عمارة بحدائق أكتوبر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع 266 عمارة "إسكان اجتماعى" بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع.

وتابع المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، أعمال  تنسيق الموقع بالمشروع والتى تشمل (الأرصفة – اللاند سكيب – البردورات - الإنترلوك)، وكذا أعمال المرافق وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والطرق، مشيداً بما تم تنفيذه من أعمال ومطالباً باستمرار بذل مزيدٍ من الجهد لإنهاء المشروع بالصورة اللائقة، لتسليم المواطنين الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

من جانبه قدَّم المهندس أشرف فتحى محمود، شرحاً وافياً حول الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز بالمشروع ومدى الالتزام بالخطة المتفق عليها لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين تباعاً، بالتزامن مع قرب الانتهاء من معظم المبانى الخدمية بالمنطقة مثل الأسواق التجارية والمدارس، وغير ذلك، لضمان جودة الحياه بالموقع.

وأشار المهندس أشرف فتحى محمود، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وملعب ثلاثى،  بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعى بالمدينة، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالى 75%.​
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