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نائب "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة بنى سويف الجديدة، يرافقه خلالها، قيادات الهيئة، والمهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

 وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بالمدينة، وأعمال السواتر الخاصة للتخلص من المياه الزائدة، وكذا أعمال تنفيذ خط مياه الصرف المعالجة قطر ٧٠٠ مم، والذى سيغذى الغابة الشجرية بمساحة٥٠٠٠ فدان شرق الطريق الشرقى الحر.

وأثنى نائب رئيس الهيئة، على معدلات الإنجاز بهذه المشروعات، كما طالب مسئولو جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لدفع العمل من معدات وعمالة بتلك المشروعات للانتهاء منها نهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر والمباشر لإزالة أى عقبات تعوق تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة ولا سيما مدن الصعيد.

 من جانبه، قال المهندس أشرف عبدالرحمن: إن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات المرافق لخدمة سكان المدينة، مشيراً إلى أن هناك فرق عمل لمتابعة تلك المشروعات لإنجازها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية لسرعة الاستفادة منها.




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