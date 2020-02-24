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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ويست هام.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:18 ص
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ليفربول
ليفربول
مصطفي صابر
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يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام  على ملعب الأنفيلد في مباراة من الجولة الـ 27 في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تجمع بينهما اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

ومن المتوقع أن يعتد المدرب الألماني يورجين كلوب على العناصر الأسياسية لليفربول وطريقته  4-3-3 بالاعتماد على صلاح وماني وفرمنيو في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام ويست هام كالتالي : 

في حراسة المرمى: أليسون.
في خد الدفاع: أندي روبرتسون ، فيرجيل فان دايك ، جو جوميز ، ألكسندر أرنولد.
في خط الوسط: تشامبرلين ، فابينو ، نابي كيتا.
في خط الهجوم: ماني ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة بفارق 19  نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لديه 57 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول وويست هام ليفربول صلاح

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