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تفاصيل مصرع تاجر مخدرات وإصابة آخر بقنا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:19 ص
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سلاح
سلاح
بسام عبدالحميد
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لقي تاجر مخدرات مصرعه، فيما أصيب آخر، عقب تبادل النيران، اليوم الاثنين، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في إحدى الأوكار الإجرامية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد بمصرع تاجر مخدرات وإصابة آخر، في مداهمة أمنية لمصنع لإنتاج المخدرات في منطقة أبوتشت بقنا، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، بينما فرّ زعيم العصابة عبر الزراعات.

وأوضحت التحريات قيام ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، بالإضافة إلى تشكيلات أمنية ومدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت مسكن عاطل 39 عاما، مقيم بدائرة مركز أبوتشت، سبق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية وسرقة، الكائن بمنطقة الزراعات بدائرة مركز أبوتشت.

وحال استشعار العنصر بالقوات، بادر وآخرون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها على الفور، فبادلته القوات بالمثل حتى إسكات مصدر النيران.

وأسفر التعامل عن ضبط عاطل 22 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا "شروع في قتل وإطلاق أعيرة نارية وقيادة دراجة نارية من دون ترخيص مصاب بطلق ناري"، وعاطل 26 عاما، مقيم دائرة مركز أبو تشت، مصاب بطلق ناري، وتوفي إثر إصابته حال نقله لإسعافه بمستشفى أبوتشت المركزي، وعامل 31 عاما مقيم بمركز أبوتشت.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على بندقيتين آليتين و4 خزائن وفرد خرطوش و33 طلقة مختلفة الأعيرة النارية، بينما تمكن المتهم الشقي خطر من الهرب عن طريق زراعات القصب المتاخمة للمنطقة، وهو أحد أخطر تجار المخدرات ومشهور باسم "الزعيم شابو".

وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا لضبطه، وبتفتيش المكان عثر بمكان تواجد المتهمين على قنبلة غاز ودبشك خشبي لبندقية وربع فرش لمخدر الحشيش و250 جراما لمخدر الشابو، و3700 جنيه، وأدوات تستخدم في تعبئة وترويج المواد المخدرة، و3 دراجات نارية دون لوحات معدنية (2 منهم مُبلغ بسرقتهما).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي.
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الكلمات المفتاحية

مداهمة قوات الامن قوات الأمن حوادث تصفية تاجر مخدرات أخبار الحوادث

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