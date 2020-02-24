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تعرف على موعد حفل أحمد جمال المقبل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، في مدينة الرحاب،وذلك يوم الجمعة 13مارس المقبل.


نشر أحمد جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلاً :"هستناكم يوم الجمعة ١٣ مارس في حفل فاميلي بارك مدينة الرحاب، قولولي حابين تسمعوا ايه".

وفي سياق آخر، طرح الفنان أحمد جمال مؤخرًا في عيد الحب أغنية "كل سنه وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب،والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، من إخراج ريشا سركيس.
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