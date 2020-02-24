مركز شباب الجزيرة يستضيف الدور قبل نهائي مراكز الشباب بين شبرا نبات والحسينات

يستضيف مركز شباب الجزيرة بالقاهرة اليوم الاثنين المواجهة بين فريقي مركز شباب شبرا نبات "ممثل الغربية" و مركز شباب الحسينات، وذلك ضمن منافسات الدور ال4 قبل النهائي، في الواحدة ظهراً.



ويقام دوري مراكز الشباب تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمى محافظ الغربية، وتوجيهات السيد أحمد الوكيل وكيل الوزارة، ويسرى الديب وكيل المديرية للشباب، وإشراف محمد سعفان مدير عام الإدارة العامة للشباب.



وفى إطار تصفيات الجمهورية لدورى مراكز الشباب دور ال4 توجه فريق مركز شباب شبرا نبات إلى ملعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة صباح اليوم لمواجهة فريق مركز شباب الحسينات.



واجتمع الجهاز الفني بفريق شبرا نبات لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب وحثوا اللاعبين علي ضرورة الفوز وتقديم أداء مشرف حتي يعودا الغربية بانتصار جديد يؤهلهم للنهائي، والوصول لمنصة التتويج لدوري الشباب النسخة السابعة.