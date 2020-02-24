Advertisements
Advertisements
Advertisements

مركز شباب الجزيرة يستضيف الدور قبل نهائي مراكز الشباب بين شبرا نبات والحسينات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سارة سالم
Advertisements
يستضيف مركز شباب الجزيرة بالقاهرة اليوم الاثنين المواجهة بين فريقي مركز شباب شبرا نبات "ممثل الغربية" و مركز شباب الحسينات، وذلك ضمن منافسات الدور ال4 قبل النهائي، في الواحدة ظهراً.

ويقام دوري مراكز الشباب تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمى محافظ الغربية، وتوجيهات السيد أحمد الوكيل وكيل الوزارة، ويسرى الديب وكيل المديرية للشباب، وإشراف محمد سعفان مدير عام الإدارة العامة للشباب.

وفى إطار تصفيات الجمهورية لدورى مراكز الشباب دور ال4 توجه فريق مركز شباب شبرا نبات إلى ملعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة صباح اليوم لمواجهة فريق مركز شباب الحسينات.

واجتمع الجهاز الفني بفريق شبرا نبات لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب وحثوا اللاعبين علي ضرورة الفوز وتقديم أداء مشرف حتي يعودا الغربية بانتصار جديد يؤهلهم للنهائي، والوصول لمنصة التتويج لدوري الشباب النسخة السابعة.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ 38 دقيقة

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

10:11 ص

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status