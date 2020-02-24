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محكمة بريطانيا تنظر في طلب تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تبدأ محكمة بريطانية جلسات استماع، اليوم الاثنين، لتقرير ما إذا كان يجب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة بعد عقد تقريبًا من غضب موقع ويكيليكس الإلكتروني من واشنطن بتسريبه وثائق أمريكية سرية.

الآن، بعد حوالي 10 أشهر من جره من السفارة الإكوادورية التي كان محتجزًا فيها لمدة سبع سنوات، سيستمع القاضي فانيسا بارايتزر إلى حجج حول سبب إرساله أو عدم إرساله إلى الولايات المتحدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

يعتبر "أسانج" بطلاً للمعجبين الذين يقولون، إنه كشف عن انتهاكات للسلطة، ويصفه النقاد بأنه عدو خطير للدولة التي قوضت الأمن الغربي. ويقولوا إن التسليم بدوافع سياسية من قبل أولئك الذين يشعرون بالحرج من الكشف.

"أسانج"، مطلوب من الولايات المتحدة يبلغ من العمر 48 عامًا وهو متهم بـ 18 تهمة جنائية تتعلق بالتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وانتهاك قانون التجسس ويمكن أن يقضي عقودًا في السجن إذا أدين.

وقالت جينيفر روبنسون، محامية "أسانج"، إن قضيته يمكن أن تؤدي إلى تجريم الأنشطة الأساسية للصحفيين الاستقصائيين وأن عمله قد ألقى ضوءًا غير مسبوق على الطريقة التي أجرت بها الولايات المتحدة حروبها في العراق وأفغانستان.

وأضافت: "نحن نتحدث عن القتل الجانبي، دليل على جرائم الحرب. إنها مورد رائع لمن يسعى منا إلى محاسبة الحكومات على الانتهاكات".

أغضب ويكيليكس واشنطن من خلال نشر مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية التي وضعت تقييمات أمريكية عارية لقادة العالم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفراد من العائلة المالكة السعودية.

احتل "أسانج" عناوين الصحف الدولية في عام 2010 عندما نشرت ويكيليكس شريط فيديو عسكريًا أمريكيًا مصورًا يظهر هجومًا عام 2007 قامت به مروحيات أباتشي في بغداد أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم اثنان من موظفي "رويترز".
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