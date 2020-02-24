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أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:11 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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عبر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استياؤه من تصرفات محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي وتسببه اشتعال الأحداث خلال مباراة السوبر المصري بالإمارات.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية "كهربا قام بالاعتداء على طارق حامد، صديقه وقائده السابق في الزمالك مما تسبب في توتر الأحداث خلال المباراة".

وأضاف "الزمالك يسير بشكل مميز في جميع البطولات التي يشارك خلالها، وهدفنا خلال المرحلة المقبلة، مواصلة حصد البطولات".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك "كارتيرون تعامل بشكل رائع في مباراتي الترجي التونسي والأهلي، واستطاع تجهيز اللاعبين من جميع النواحي بشكل مميز، ليحصد الزمالك بطولتين في توقيت رائع".

وزاد "منافسنا يمر بظروف صعبة، ونضع على رأس طموحاتنا التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، بعد الحصول على دفعة معنوية كبيرة بالفترة الماضية".

وتوج الزمالك بلقب السوبر بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح (4-3)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي الإماراتية، وشهد أحداثا مؤسفة بين لاعبي الفريقين.
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