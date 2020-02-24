سعر الذهب يصعد جنيهان خلال بداية التعاملات الصباحية

سعر الذهب اليوم في مصر





شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا في اسواق الصاغة بقيمة جنيهات لكل عيار، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 710 جنييهات مقارنة بنحو 708 خلال ختام تعاملات أمس، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب في الأسواق اليوم:





يأتي ذلك الارتفاع تزامنا مه صعود الاوقية العالمية نتيجة لارتفاع تخوفات المستثمرين بعد ارتفاع أعداد المصابين وضحايا فيروس كورنا في الصين في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.









وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





أسعار الذهب في الصاغة





عيار 18 يسجل 608.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 811 حنيها.

الجنيه الذهب 5680 جنيها.

اوقية الذهب 1662 دولارا.







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 807 إلى 811 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 708 إلى 710 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 24.987 إلى 24.058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803.429 إلى 805.714



