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سعر الذهب يصعد جنيهان خلال بداية التعاملات الصباحية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:52 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سعر الذهب اليوم في مصر 

 شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا في اسواق الصاغة بقيمة جنيهات لكل عيار، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 710 جنييهات مقارنة بنحو 708 خلال ختام تعاملات أمس، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب في الأسواق اليوم:

يأتي ذلك الارتفاع تزامنا مه صعود الاوقية العالمية نتيجة لارتفاع تخوفات المستثمرين بعد ارتفاع أعداد المصابين وضحايا فيروس كورنا في الصين في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.


وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

أسعار الذهب في الصاغة

عيار 18 يسجل 608.5 جنيه.

عيار 21 يسجل 710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 811 حنيها. 

الجنيه الذهب 5680 جنيها.

اوقية الذهب 1662 دولارا.


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

807 إلى 811

عيار 22 

736 إلى 739

عيار 21

708 إلى 710

عيار 18

603 إلى 604

عيار 14

469 إلى 470

عيار 12

402 إلى 403

الاونصة

24.987 إلى 24.058

الجنيه الذهب

5,624 إلى 5,640

الكيلو

803.429 إلى 805.714

 


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