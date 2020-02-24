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الصحة العالمية: العطس في "كم الملابس" هو الأفضل.. واحذروا الكمامات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن غسل الأيدي هو أهم خطوة يجب التركيز عليها للوقاية من الإصابة بأي عدوى، منوها بأن فيروس كورونا ينتقل من خلال الأغشية المخاطية في الأنف والفم.

وأشار "جبور"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه يجب أن يكون العطس في كم الملابس، حيث أن الفيروس لا يعيش أكثر من 20 دقيقة على الأنسجة، منوها بأن منظمة الصحة العالمية لا توصي بارتداء الكمامات في العموم، ولكن للمرضى أو للمخالطين للمرضى فقط، محذرا أن الاستخدامات الخاطئة للكمامات قد يؤدي إلى التهابات أخرى.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر ملتزمة بتطبيق تعليمات المنظمة الصحة العالمية، مشددا على أن تكون الدول جاهزة خاصة وأن الفيروسات ذكية جدا تتكاثر وتتحور وتتغير، معقبا: "فروسات الأنفلونزا يمكن أن تتغير ملايين المرات في اليوم الواحد".
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الكلمات المفتاحية

فيروسات فيروس كورونا الصحة العالمية اخبار مصر

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