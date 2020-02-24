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روبرتسون يتأسف لميسي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:45 ص
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عرقلة ميسي
عرقلة ميسي
الفجر الرياضي
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تأسف ​آندي ​روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ​ليفربول​ الإنجليزي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد عرقلته خلال مباراة الإياب لنصف نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ في أنفيلد العام الماضي والتي انتهت برباعية مقابل لاشئ لصالح الريدز.

وقال روبرتسون: "عندما أنظر إلى الأمور، لا أشعر بالأسف حيال أي شيء لأنني أشعر كما لو أن كل شيء تجربة لكنني أنظر إلى الوراء في تلك اللحظة مع ميسي وأشعر بالأسف".

وأكد: " شعرت خلال تلك المباراة بأنه لم يكن هناك شيء يقف في طريقنا للوصول إلى ذلك النهائي، وأنشأنا هذا الجو حول الملعب، كنت أنا وفابينيو نتابع ميسي وكان هناك تشابك في الساقين ثم وقعنا على الأرض".

وأضاف: "أنا أحترم ميسي وبرشلونة، لكننا دخلنا إلى تلك المباراة ونحن نفكر بأننا خسرنا 3-0، كنا بحاجة إلى معجزة، كنا بحاجة إلى شيء مميز لكنني آسف لذلك هذا ليس أنا كشخص هذه ليست شخصيتي، لكن في تلك الليلة حدث الكثير من الأشياء التي لا تتذكرها حقًا".

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