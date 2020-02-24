مي سليم تنضم لأبطال مسلسل "خيط حرير"

تعاقدت الفنانة مي سليم، على مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.





مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين،هنادي مهنى، نيكولا معوض، يوسف عثمان، سوسن بدر، أحمد خليل،والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر،إنتاج سينرجي.





وفي سياق آخر، تقوم الفنانة مي سليم حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد"اختراق 2" مع الفنان أحمد عيد وطلال السدر.



كما تنشغل مي أيضًا بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "dox" مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة "watch IT"، والمسلسل يشرف على كتابته محمد الصفتي، وتأليف زلفي عبدالله، آية سيف، محيي الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، ويشارك فى بطولته ميدو عادل، بسنت شوقي، محمد على رزق، محمود حافظ.