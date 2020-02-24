كيتي بيري تستعيد إطلالة الشعر الطويل من جديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرتها بالتزامن مع انطلاقة الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب American idol التي تشارك به كيتي كواحدة من ضمن أعضاء لجنة التحكيم.



ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجم ليونيل ريتشي ولوك بريان، وسيبدأ بث حلقات البرنامج خلال فترة الخريف من العام الجاري.



وكان قد توقف برنامج American Idol لعدة مواسم بعد أن تم تغيير لجنة تحكيمه التي كان يترأسها النجمة جينفر لوبيز، حتى حصلت قنوات ABC على حقوق عرضه مع لجنة التحكيم الجديدة.



بعد أشهر طوال من استخدامها لإطلالة الشعر القصير، شاركت النجمة كيتي بيري متابعيها عبر موقع انستجرام صورة جديدة لها، كشفت من خلالها استعادتها لـ look الشعير الطويل من جديد.