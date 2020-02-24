Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيتي بيري تستعيد إطلالة الشعر الطويل من جديد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
بعد أشهر طوال من استخدامها لإطلالة الشعر القصير، شاركت النجمة كيتي بيري متابعيها عبر موقع انستجرام صورة جديدة لها، كشفت من خلالها استعادتها لـ look الشعير الطويل من جديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرتها بالتزامن مع انطلاقة الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب American idol التي تشارك به كيتي كواحدة من ضمن أعضاء لجنة التحكيم.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجم ليونيل ريتشي ولوك بريان، وسيبدأ بث حلقات البرنامج خلال فترة الخريف من العام الجاري.

وكان قد توقف برنامج American Idol لعدة مواسم بعد أن تم تغيير لجنة تحكيمه التي كان يترأسها النجمة جينفر لوبيز، حتى حصلت قنوات ABC على حقوق عرضه مع لجنة التحكيم الجديدة.
Advertisements

أخبار تهمك

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ ساعتين

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 15 ساعة

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ 40 دقيقة

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ يوم

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

إيقاف كهربا يطيح به خارج منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

10:11 ص

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

10:37 م

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status