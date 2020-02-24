أحمد الروبي لـ"الفجر الفني" أحب الكبدة ...وهذه أعمالي القادمة (حوار)

"الفجر الفني"

ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبك ؟



هل يوجد أعمال الفنية جديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة ؟



بدايتك في مجال الغناء ومن الذي قام باكتشاف موهبتك وشجعك للدخول في هذا المجال ؟



ما الصعوبات التي واجهتك في مشوارك الفني ؟



هل الفن أثر على حياتك الشخصية ؟



من الجندي المجهول في حياتك؟



أمي، وأبي، وأختي، فهؤلاء أول من يوموا بسماع الأغاني الخاصة بي ويعطوني رأيهم في كل شئ، فهم الترمومتر الخاص بي.



هل تفضل طرح الأغاني علي الطريقة السنجل أم الألبوم ؟



حالياً السوق يتجه إلى السنجل، لكن حيات الناس لم تكون كافية لسماع ألبوم كامل على عكس زمان فكان يوجد شريط كاسيت وكان في ذلك الوقت مقدس، ونسمعه كثيراً أما حالياً فحيات الناس صارت سريعة جداً، فالناس صارت تسمع أغاني كثير ولأكثر من شكل، ويريدوا التركيز في أغنية واحدة لكي يسمعوها أكثر من مرة لكي تبدء الثبات في أذهانهم، وأنا مع السنجل أنها تنزل ويركز معها الناس وتنجح ويكون التسويق مصروف عليها جيداً فهذا بدلاً من أن أطرح 10 أغاني والفلوس والتسويق تتقسم على ال10 أغاني فتبدأ كل أغنية أن تؤخذ نصيب قليل من غيرها، فأنا في مرحلتي هذه فالسنجل مهم لي لكي يعرفني الجمهور أكثر ويحب الأغاني الخاصة بي ويتعرف على شخصيتي، ومن الممكن بعد ذلك إذا تقبلني الجمهور وعرفني لدرجة كبيرة فأقوم بعمل ألبوم.





أي نوع من الأغاني تفضل ..؟ وما المطرب المفضل لديك حاليًا و قديمًا؟



لا يوجد شئ معين مفضل لي، ولكن أحب الغناء لكل شئ، مايكل جاكسون مثلي الأعلى في الغنى لأنه غنى لكل شئ، وفي العرب عبد الحليم حافظ من الناس التي أثرت في كثيراً وعمرو دياب وحماقي .





مع من المطربين تتمنى العمل معه في ديو غنائي ؟ من زمن الفن الجميل حالياً؟



إذا قمت بعمل دويتو مع أي شخص في الساحة فيكون إضافة وشرف لي، الشاب خالد كنوع من أنواع الموسيقى المختلفة وعمرو دياب وأشخاص كثيرة، وقديماً عبد الحليم حافظ.





علاقتك بالتمثيل؟



أحب التمثيل كثيراً، عندما كنت صغيراً كنت أمثل وأقلد مطربين ومن هذا إكتشفوا أن صوتي جيد، وأتمنى خوض تجربة التمثيل.



وما الدور الذي تتمنى عمله ؟



دور شرير أحب أدوار الشر كثيراً، دور شخص نفسيته متعبة، أحب الأدوار المعقدة، لا أحب أن أظهر في فيلم وأغني فيه.



ومع من تريد التمثيل من زمن الفن الجميل؟



كنت أحب فؤاد المهندس كثيراً وكنت أتمنى العمل معه.



هل لديك مواهب أخرى غير الغناء؟



بعلب كرة قدم ، وأحبها كثيراً ، والبلاستيشن وبعزف جيتار، وأقوم بكتابة قصص قصيرة.



ما الأكلة المفضلة لك؟



أحب الكبدة، والكبدة البيتلوا خصوصاً.



ما أكثر صفة تحبها في المرأة التي تحبها؟ وأكثر صفة تكرهها فيها؟



خفة الدم أكثر شئ أحبها بالبنت بأن تضحكني، وأكثر شئ أكره النكد.



ما أفضل مرحلة عمرية لك؟ وهل كنت طالب مشاغب؟



مرحلة 3 إعداتي، وكان الفصل كل أولاد فكانت الشقاوة على مرحلة كبيرة، وكنا نسيطر على الفصل فأحبها كثيراً، وكنت مشاغب ولكن بأدب.





علي أي أساس بتوافق على الأغنية ومين من الشعراء المفضلين لديك ؟



حالياً أنا في حيرة بسبب عدم تميزي بين الأعمال التي تنجح أم لا، فالذوق مختلف مثل اليوم نرى الجمهور يحب أغنية "بنت الجيران" ويشيد بها وبعد يومين يحب "يوم تلات"، فيوجد حيرة كبيرة، فأنا عندما أستمع إلى أغنية أولاً يجب أن تدخل قلبي وتعلق معي، وفي أذني لحناناً وكلاماً، وأُخذ رأي بعض الناس في الوسط الفني ومن ثم بقوم بعملها.



ما هي رسالتك من الفن وهل الفن بالنسبة ليك مهنة ؟



الفن بالنسبة لي مرآه تعكس لي حالة، وأشعر بأن الناس التي لا يوجد بها موهبة الغناء وصوت جيد السمعية، في أوقات كثيرة يريدوا التعبير عن شئ، ولكن لم يعرفوا يعبروا عنها بالكلام، وإذا لما يستطيعوا قول كلام معين، أو التعبير عن الذي بداخلهم فعندما يستمعوا إلى الأغنية يشعروا أن هذه الأغنية تعب عنهم فيسمعوها ويغنوا معهم، فأنا بالنسبالي هذه أسمى لرسالة للفن أنني أعبر عن ناس لا يعرفوا التعبير عن أنفسهم إلا عن طريق الفن.



طموحك في مجال الغناء نصيحة لكل موهوب مبتدئ يتمنى الدخول في هذا المجال ؟



طموحي ليس له حدود، فأتمنى عندما أموت أن أترك بصمة ويسمعني الكثير ويسعدوا عندما يستمعوا لي، وأترك رسالة عبارة عن أغنية أو شئ فُعل من وراء أغنية، أجعل شخص سعيد عندما يسمع لي أغنية، أو عندما يحب أحد يسمع لي أغنية، كل هذه الأشياء أريدها أن تعيش ورائه.



نصحية لكل موهب، يوجد لدي تفكير ليس يجب أن يكون صوتك جيد، ولكن يجب الذي تقدمه أن يعبر عنك ويشبهك، ويظهر فيه شخصيتك، والغنى حالياًليس صوت جميل، ولكن أصبح ما الذي تريد شخصيتك أن تقوله من وراء الأغنية، جميع الناس عابت أمير عيد على صوته، ولكن هو لا يحتاج أن يكون صوته جيد، أمير عيد وكايروكي من أنضف وأكثر الناس المحترمة والمشهورة في الوطن العربي المشهورة والذين يقدموا شئ مختلف، وأمير عيد من الممكن لا يصنف مطرب، ولكن يوجد له شخصية في الغناء عندما يسمعها أحد يعرف ماذا يريد أن يقول ويصدقه الجميع، فأهم شئ أن يكون لديه شخصية ومختلف، هذه نصحيتي لكل شخص مختلف وموهوب وفي شئ .



فنان خطف قلوب جماهيره منذ الوهلة الأولى لظهوره في أغنية "دي زمانها" حتى أغنية "سقفة" ، أحب صوته الجميع، تفائل به الفنان تامر حسني له شعبية جماهيرية كبيرة، تميز بالصوت الجميل والإحساس والتواضع والإنسانية، حديثنا عن الفنان أحمد الروبي.التقىبالفنان أحمد الروبي في حوار خاص وفتح قلبه لنا وتحدث في أمور كثيرة، وإلى نص الحوار:مرتبط كثيراً بأول أغنية قمت بعملها "دي زمانها" وكانت إنطلاقتي وبأقل إمكانيات وكنت أشكك أن هذه الجودة تذاع على الراديو، طُرحت هذه الأغنية في 2010، وكانت أكثر أغنية تُطلب على الراديو في هذا الوقت فبعتبر أن هذه الأغنية كانت أعز الأغاني لقلبي لأنها أعطتني أمل في أن أستمربقوم بتحضير أغنية ستطرح قريبًا، أول أغنية أقوم بعملها بلحن أحد غيري، فهي من ألحان عزيز الشافعي، وكلماته.بدايتي كانت في المدرسة كنت أغني وأُمثل وأقلد، وعندما شاهدني مدرس الموسيقى وأنا أغني وأقلد مغنين وآتي بالطبقة الصحيحة، فمن هنا بدأت تقتنع الناس فصرت أغني في المدرسة، وأشترك في مسابقات غنى وأفوز، وبعد ذلك تعرفت في حفلة تخرجي من المدرسة تعرفت على تامر حسني، وكان هو ومدير أعماله مقتنعين بي كثيرًا، وكنت دئمًا أُخذ رأيهم، فتامر كان من أول الناس الذين وقفوا بجانبي، ومن هنا دخلت مجال التلحين والتأليف، وكان لا يريد أحد أخذ ألحان لي، فقررت أن أغني أنا وقمت بتنزيل أول أغنية لي، وقام بتشجيعي أهلي وأصدقائي.الصعوبات كانت كثير، من أول أغنية قمت بتنزليها في 2010 "دي زمانها" ونجحت وبدأت الناس تتحدث عنها، وكثير من المنتجين تواصلوا معي، وبعد هذه الأغنية بشهرين قامت الثورة، وتغير السوق بأكمله، والمنتجين لم ينتجوا وسوق الأغني توقف، والذوق إختلف، وقمت بتنزيل الكثير من الأغاني ولكن لم ينجح منهم شئ، كانت أغاني "Under ground" تكتسح الساحة، وكنت أنفق كل مالي على الأغاني، ونصحني الكثير بترك تلك المهنة والبحث عن شئ آخر يناسبني، ولكن بعد 15 عاماً قمت بعمل أغنية "سققة" ومن هنا جاء ثمار الصبر.كبني آدمين الفن يؤثر في حياتنا جميعاً، كبرنا ونحن متأثرين بالفن، وعندما نحزن نقوم بسماع أغاني معينة، وعندما نكون مع أحد نسمع أغاني معينة، وعندما يتركنا نسمع أغاني آخرى، وفي الأفراح نسمع أغاني مختلفة، فنحن متأثرين بالفن، وأنا متأثر به وهذا ينعكس عن حياتي، والأغاني الخاصة بي تبني دائماً على قصص مثل "جواز الصالونات" وغيرها من الأغاني، وعندما أغني أحب أن يشعر الناس بالذي أريد قوله بأن يشعرو به، وعندما يحدث لهم موقف مشابهه مع أغنية لي يقوموا بسماعها مثلما أفعل.