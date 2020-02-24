تشيلسي يسعى لخطف هدف ريال مدريد من باريس سان جيرمان

يراقب ​تشيلسي​ وضع ​المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي​ لاعب انتر ميلان الإيكالي والمعار إلى ​باريس سان جيرمان​ هذا الموسم.





يلعب مهاجم ​إنتر ميلان​ حاليا على سبيل الإعارة مع الفريق الفرنسي، على الرغم من أن مستقبله بعد هذه الحملة في مهب الريح.





وأوضحت بعض التقارير إن إيكاردي وزوجته وكيلته ​واندا نارا​ لن يعارضا العودة إلى إيطاليا، ولكن العودة إلى الإنتر تبدو غير مرجحة.





وفي مقابلة صحافية، اعترفت واندا : "لا أعرف ما إذا كنا سنعيش في ميلانو أو باريس في العام المقبل. في كرة القدم، لا تعرف أبدًا ما سيحدث".





وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إن تشيلسي أحيط علما بحالة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، حيث يتابع ​ريال مدريد​ و​يوفنتوس​ التطورات.





يذكر ان إيكاردي في حالة رائعة مباريس سان جيرمان، حيث سجل 19 هدفًا في 28 مباراة هذا الموسم.