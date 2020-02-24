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زيادة الاقبال علي شراء الاقنعة في كوريا الجنوبية وسط تفشي فيروس كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للمرضى المصابين في البلاد إلى 763، وذلك بعد يوم من رفع الحكومة حالة التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياتهان وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ومن بين الحالات الجديدة، تم ربط 115 حالة بكنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد إيجابية اختبار لامرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31" وحضرت خدمات هناك، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC). ).

كما أبلغت KCDC عن الوفاة السابعة الناجمة عن الفيروس، وهو رجل يبلغ من العمر 62 عامًا من مستشفى في تشيونغدو، وهي المقاطعة التي شهدت طفرات في الحالات المؤكدة إلى جانب دايجو القريبة في الأسابيع الأخيرة.

وقال نائب وزير الصحة كيم كانغ ليب في مؤتمر صحفي دوري "إذا لم نتمكن من منع انتشار الفيروس في منطقة دايجو بطريقة فعالة، فهناك احتمالات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى انتقال العدوى على مستوى البلاد".

في حين تم تتبع معظم الحالات الجديدة إلى دايجو، إلا أن معظم المدن والمحافظات الكبرى سجلت بعض الإصابات.

لا تزال السلطات تحقق في السبب الدقيق لتفشي المرض الجديد، حيث لا يوجد لدى "المريض 31 " سجل حديث للسفر الخارجي.

وقال كيم إن الحكومة اتخذت إجراءات الحجر الصحي الذاتي وتجري اختبارات على حوالي 9500 شخص شاركوا في الخدمات في فرع دايجو بكنيسة شينتشونجي ليسوع، والمعروف أيضًا باسم معبد خيمة الشهادة، حضره المريض 31.

فرضت كوريا الجنوبية أعلى حالة تأهب للأمراض المعدية يوم الأحد، متعهدة بالحد من الأنشطة العامة والموارد الإضافية لديجو وتشيونغدو، اللتين تم تصنيفهما "مناطق رعاية خاصة" الأسبوع الماضي.

في دايجو وفي أماكن أخرى، توافد المواطنون على المتاجر الكبرى والصيدليات لشراء الأقنعة واللوازم الجراحية. أظهرت صور وسائل الإعلام المحلية مئات الأشخاص الذين يصطفون أمام متاجر إي مارت في دايجو ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

تم إلغاء سلسلة من الأحداث السياسية والثقافية لهذا الأسبوع، بينما قالت وزارة الثقافة اليوم الاثنين إن مجموعه من 24 متحفًا ومكتبة وطنية ستغلق أبوابها مؤقتًا.

كما ألغت الجمعية الوطنية جلسة استجواب حكومية كانت مقررة ظهر يوم الخميس، حيث خضع ثلاثة من المشرعين على الأقل لفحص بعد اتصالهم بمسؤول تعليمي اظهر نتائج إيجابية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شراء الاقنعة حالة جديدة

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