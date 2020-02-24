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زيادة حالات الإصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:46 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تزايد القلق الدولي بشأن انتشار فيروس كورونا خارج الصين يوم الأحد مع ارتفاع حاد في الإصابات في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وضعت الحكومة في سيول البلاد في حالة تأهب قصوى بعد أن ارتفع عدد الإصابات لأكثر من 600 مع ستة وفيات. وكانت نقطة انتشار المرض كنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، حيث ثبتت إصابة عضو من الجماعة يبلغ من العمر 61 عامًا ولم يكن لديه سجل حديث بالسفر إلى الخارج بالفيروس.

في إيطاليا، قال مسؤولون إن شخصا ثالث مصاب بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا قد مات، في حين ارتفع عدد الحالات إلى أكثر من 150 حالة من ثلاث فقط قبل يوم الجمعة.

وفي غضون ذلك، أغلقت السلطات أكثر المدن تضررًا وحظرت التجمعات العامة في معظم أنحاء الشمال، بما في ذلك إيقاف الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر انتشار في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لمحطة (RAI) الإذاعية الحكومية "لقد فوجئت بهذا الانفجار من الحالات"، محذرًا من أن الأرقام سترتفع على الأرجح في الأيام المقبلة. وتابع قائلا "سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء العدوى."

كانت السلطات الصحية الإيطالية تكافح لمعرفة كيف بدأ الفيروس. وقال لوكا زايا، حاكم إقليم فينيتو الثري: "إذا لم نتمكن من العثور على (المريض صفر) فهذا يعني أن الفيروس أكثر انتشارًا مما كنا نظن".

قد تم وضع ما يقرب من اثنتي عشرة بلدة في لومباردي وفينيتو، ويبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي 50000 بالفعل تحت الحجر الصحي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يثق في السلطات الإيطالية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالكتلة باولو جنتيلوني للصحفيين "نشارك القلق بشأن العدوى المحتملة (لكن) ليست هناك حاجة للذعر."

وقالت إيران، التي أعلنت أول حالتين يوم الأربعاء، إنها أكدت 43 حالة وثمانية وفيات، مع وقوع معظم الإصابات في مدينة قم الشيعية المقدسة لدى المسلمين. كما فرضت المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان قيودًا على السفر والهجرة على الجمهورية الإسلامية.

قتل الفيروس 2462 شخصًا في الصين، التي أبلغت عن 76936 حالة، وقد انتشر في حوالي 28 دولة ومنطقة، مع وصول عدد القتلى الي حوالي 24، حسب حصيلة رويترز.
وقال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا البريطانية: "على الرغم من الانخفاض المستمر في الحالات المبلغ عنها من الصين، إلا أن اليومين الأخيرين شهدا تطورات بالغة القلق في أماكن أخرى من العالم".

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إنها تشعر بالقلق من اكتشاف الإصابات دون وجود صلة واضحة مع الصين.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا زيادة حالات الاصابة ايران

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