مفاجأة في قائمة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمة الفريق المسافرة إلى الأراضي الإيطالية لمواجهة نظيره نابولي، في المباراة المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وشهدت قائمة برشلونة، غياب سيرجي روبيرتو عن البعثة المغادرة لإيطاليا، بسبب الإصابة، بينما تواجد المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، المنضم حديثًا إلى البلوجرانا، رغم أنه غير مسجل في قائمة الفريق الكتالوني ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعد مفاجأة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، سيميدو، جيرارد بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ميسي، نيتو، لينجليت، جريزمان، دي يونج، فيدال، أومتيتي ، فيربو، إنياكي، بويج، كولادو، فاتي، أراوخو، أكيمي.