Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أصبت بالإحباط".. محمد عساف يروي مواقف قاسية في حياته

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

كشف الفنان محمد عساف، عن مشاعره واحساسه بالإحباط من الحصار الذي تعرضت له فلسطين.

وأضاف "عساف" خلال لقائه بشاشة تليفزيون "دبي" على هامش مبادرة "صناع الأمل" قائلا: "في فترة من الفترات من حياتي قبل ما أنا أصير عساف هذا اللي بتعرفوه شعرت بكثير من الإحباط، بسبب الظروف اللي كنت بعيشها بفلسطين نتيجة الحصار وما عندي أفق للتفكير في حياتي ومستقبلي الفني".

وتابع "عساف" قائلا: "كان هذا الشي صعب بالنسبة لي وأصيبت بالإحباط".

واختتم "عساف" حديثه قائلا: "أمي الله يعطيها الصحة يارب هي الوحيدة اللي كانت بضهري وبترفع معنوياتي.

يذكر أن لفنان محمد عساف، توجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، بعد احيائه حفل مبادرة صناع الامل بدولة الإمارات العربية المتحدة 

في سياق آخر قدم "عساف" العديد من الأعمال الغنائية منها يا حلالي يا مالي، سيوف العز، لوين بروح، كفاية تندم، يمكن تجيني في أحلامي، الغربة، راجعين يا وطن، ذكرياتنا الحلوة، حكايتي معاه.

وحصل "عساف" على عدة جوائز خلال مسيرته الغنائية منها تكريمه من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ولقب "أراب أيدول"، وجائزة أفضل فنان عربي من مهرجان "الموريكس".


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يعبر عن غضبه بعد إصابة هازارد

منذ أقل من ساعتين

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

"بيتريق عليا".. الطيار الموقوف يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

عقوبة نادي الزمالك في حال الإنسحاب أمام الأهلي

03:14 ص

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

04:01 ص

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

09:32 م

إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

06:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status