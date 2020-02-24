"أصبت بالإحباط".. محمد عساف يروي مواقف قاسية في حياته





وأضاف "عساف" خلال لقائه بشاشة تليفزيون "دبي" على هامش مبادرة "صناع الأمل" قائلا: "في فترة من الفترات من حياتي قبل ما أنا أصير عساف هذا اللي بتعرفوه شعرت بكثير من الإحباط، بسبب الظروف اللي كنت بعيشها بفلسطين نتيجة الحصار وما عندي أفق للتفكير في حياتي ومستقبلي الفني".



وتابع "عساف" قائلا: "كان هذا الشي صعب بالنسبة لي وأصيبت بالإحباط".



واختتم "عساف" حديثه قائلا: "أمي الله يعطيها الصحة يارب هي الوحيدة اللي كانت بضهري وبترفع معنوياتي.





يذكر أن لفنان محمد عساف، توجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، بعد احيائه حفل مبادرة صناع الامل بدولة الإمارات العربية المتحدة





في سياق آخر قدم "عساف" العديد من الأعمال الغنائية منها يا حلالي يا مالي، سيوف العز، لوين بروح، كفاية تندم، يمكن تجيني في أحلامي، الغربة، راجعين يا وطن، ذكرياتنا الحلوة، حكايتي معاه.



وحصل "عساف" على عدة جوائز خلال مسيرته الغنائية منها تكريمه من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ولقب "أراب أيدول"، وجائزة أفضل فنان عربي من مهرجان "الموريكس".









كشف الفنان محمد عساف، عن مشاعره واحساسه بالإحباط من الحصار الذي تعرضت له فلسطين.