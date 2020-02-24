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زيدان يعبر عن غضبه بعد إصابة هازارد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:56 ص
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زيدان وهازارد
زيدان وهازارد
محمد الدمتناوي
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  • عبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن غضبه الشديد من إصابة البلجيكي إدين هازارد، لاعب الفريق الملكي، في مباراة ليفانتي.

    وخسر ريال مدريد من ليفانتي مساء السبت الماضي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

    وتحدث زيدان عن إصابة هازارد قائلا:" هازارد تعرض لنفس الإصابة السابقة، وهي عبارة عن كدمة قوية في الركبة، أشعر بشيء سئ للغاية، بعد إصابته".

    وتابع:" الإصابة ليست بسيطة، وسنرى ماذا سيحدث بعد الفحوصات الطبية".

    وواصل:" فقدنا 5 نقاط في أسبوع واحد، كنا في فترة جيدة والأن في فترة سيئة، ولكن هي كرة القدم".

    وأتم:" لدينا مباراة صعبة يوم الأربعاء، أعلم جيداً كيف أتعامل مع تلك المباراة والأجواء، وسنضع كل تركيزنا في تلك المباراة".

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