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ريال مدريد وأسبوع الحسم..ماذا سيفعل الفريق الملكي؟

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:43 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق فريق ريال مدريد مباريات صعبة في الفترة المقبلة، على صعيد بطولتي الدوري الإسباني، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد، مساء السبت الماضي، أمام فريق ليفانتي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وينتظر ريال مدريد مباراة صعبة يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة. دوري أبطال أوروبا، مع فريق مانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبعدها بأربع أيام، يستضيف الفريق الملكي، نظيره وغريمه التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المنتظر، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

فيترقب ريال مدريد تلك المواجهتين، للمحافظة على المنافسة على بطولة الدوري الإسباني، وكذلك للإستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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