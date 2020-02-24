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6 تحديات تُشعل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:30 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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يتجدد الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساءًا الإثنين 24 فبراير 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020.

ولم يتحدد مصير مباراة القمة بشكل نهائي حتي الآن في ظل الأزمة المثارة حاليًا، حيث يتمسك إتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعدها المحدد سلفا دون تغيير أو تأجيل، بينما أعلن نادي الزمالك عدم استكمال مباريات الدوري والانسحاب من لقاء الديربي، في الوقت الذي أكد النادي الأهلي عدم انسحابه واستعداده لخوض المباراة دون أي مشاكل.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وتشهد مباراة القمة حال إقامتها في موعدها مساء الاثنين، عدة دوافع وتحديات للأهلي والزمالك، خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من المواجهة التي جمعت الفريقين في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2018 / 2019، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز التحديات للأهلي والزمالك في مباراة القمة 119 بالدوري الممتاز:-

الأهلي:

- رد الاعتبار و مصالحة الجمهور:

يسعي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر عن الثأر من غريمه التقليدي الزمالك بالفوز عليه في قمة الدوري غدا الاثنين، لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الخسارة أمام الفارس الأبيض في نهائي كأس السوبر المصري قبل أيام قليلة بركلات الترجيح بنتيجة 4 /3.

- مواصلة الانتصارات المتتالية:

يتطلع السويسري رينيه فايلر لمواصلة انتصاراته مع الأهلي في الدوري المصري، ويسعي لتحقيق الفوز رقم 16 على التوالي مع المارد الأحمر بالبطولة المحلية، لتحطيم الرقم القياسي للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسطوري صاحب أفضل انطلاقة مع الفريق الأهلاوي بالدوري بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في موسم 2004 / 2005.

- الابتعاد بصدارة الدوري:

يريد النادي الأهلي لحصد 3 نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز والابتعاد بصدارة البطولة عن ملاحقيه، والاقتراب من حسم اللقب المحلي بالموسم الحالي.

الزمالك

- يسعى الفارس الأبيض لتعميق جراح الأهلي:

أما نادي الزمالك يسعي لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي الأهلي لتأكيد تفوقه وتعميق جراح الفريق الأحمر، بعدما تغلب عليه في نهائي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح الخميس الماضي.

- تحسين مركزه بالدوري:

انشغل فريق الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وبطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المحلي خلال الفترة الماضية، ويريد الآن التركيز بشكل أكبر في بطولة الدوري المصري ومحاولة الفوز على الأهلي وحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

- استمرار تفوق كارتيرون:

يسعي الفرنسي باتريس كارتيرون لمواصلة نتائجه الجيدة مع الزمالك وتحقيق الفوز على فريقه السابق الأهلي بالدوري الممتااز، بعدما نجح في التتويج ببطولتين في اسبوع واحد مع الفريق الأبيض ، حيث توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.

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