بمهرجان "بنت الجيران".. هكذا تغازل سمية الخشاب جمهورها عبر "إنستجرام" (فيديو)





نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتضمن الفيديو صورًا لسمية الخشاب، على أنغام مهرجان "بنت الجيران" الشهير لحسن شاكوش وعمر كمال.وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ملكة الشاشة والأغنية لايقة عليكي فعلا سكر محلي محطوط على كريمة".وفي سياق آخر حصلت "الخشاب" على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية، وجائزة أفضل ممثلة عربية سينمائية من مهرجان «الموريكس دور».وقدمت "الخشاب" العديد من الأعمال الفنية منها الريس عمر حرب، يوم الكرامة، بحبك وأنا كمان، علي سبايسي، سر الأرض، البصمة، الحقيقة والسراب، ريا وسكينة، الحلال.