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ترتيب الدوري الإنجليزي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:11 ص
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ليفربول
ليفربول
علي خلاف
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انطلقت مواجهات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد بفوز مانشيستر يونايتد بثلاثية أمام فريق واتفورد وبالنتيجة نفسها تغلب ولفرهامبتون على نوريتش سيتي.

نتائج مواجهات الجولة السابعة والعشرين

واختتم فريق أرسنال مواجهات الأحد من الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب حساب فريق إيفرتون في مباراة مثيرة للغاية انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت صعود بيير إيمريك أوباميانج إلى صدارة ترتيب هدافي البريميرلييج بتسجيله لهدفين في شباك الحارس بيكفورد حارس مرمى الضيوف.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

مازال فريق ليفربول يتصدر مقدمة الدوري الإنجليزي الممتاز 76 نقطة خلفه مانشيستر سيتي برصيد 57 وليستر سيتي برصيد 40 ليكمل تشيلسي المربع الذهبي برصيد 44 نقطة ليصبح جدول ترتيب البيرميرليج كاملاً كالتالي:-

1- ليفربول: 76 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 57 نقطة.

3- ليستر سيتي: 50 نقطة.

4- تشيلسي: 44 نقطة.

5- مانشستر يونايتد: 41 نقطة.

6- توتنهام هوتسبير: 40 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد: 40 نقطة.

8- ولفرهامبتون: 39 نقطة.

9- آرسنال: 37 نقطة.

10- بيرنلي: 37 نقطة.

11- ايفرتون: 36 نقطة.

12- ساوثهامتون: 34 نقطة.

13- كريستال بالاس: 31 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد: 30 نقطة.

15- برايتون: 28 نقطة.

16- بورنموث: 26 نقطة.

17- أستون فيلا: 25 نقطة.

18- وست هام يونايتد: 24 نقطة.

19- واتفورد: 24 نقطة.

20- نورويتش سيتي: 18 نقطة.

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