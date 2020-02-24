صن داونز يعلن غياب 6 لاعبين قبل موقعة الأهلي

ضربت الإصابات معسكر فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، قبل أيام من مواجهة النادي الأهلي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب 6 لاعبين من فريق صن دوانز قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، بحسب ما أعلن النادي على حيابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأعلن فريق صن داونز غياب الثنائي ريكاردو ناسيمنتو ووأنيلي نكونجا بسبب إصابة في الفخذ، وثابيلو مورينا الذي أجرى جراجة في الكاحل، واللاعب أوبا مانيسا بسبب جراحة على مستوى وتر أكيلس.

كما تأكد غياب موسى ليبوسا بسبب تعرضه لكدمة قوية في القدم، وماوريسيو أفونسو الذي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل.

على الجانب الآخر، تأكدت مشاركة حارس مرمى الفريق ومنتخب أوغندا دينيس أونيانجو في المباراة، بعد تخلصه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، ومشاركته في إحدى مواجهات الدوري الجنوب أفريقي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 29 فبراير.