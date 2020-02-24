تعليق فريد الديب على حكم قضية التلاعب في البورصة

علق المحامي فريد الديب، على الحكم النهائي في قضية التلاعب في البورصة، قائلًا إن المدة كانت طويلة، وهذه المدة تؤثر في الاقتصاد من حيث ثقة المستثمر في البورصة المصرية.



وتابع "الديب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"،: " تخيلوا أن شخصًا ما حبس احتياطيًا لمدة طويلة أنه اشترى سهما أو أسهمًا ثم باعها وحقق ربحًا المعلومات الآن متداولة على الشاشات".



وأضاف، أن هناك أهمية كبيرة لطول فترة التقاضي في مثل هذه الأمور، الحالة التي تؤثر على الاقتصاد المصري، منوهًا بأن هذه القضية بدأت ثاني أيام تنحي الرئيس الأسبق مبارك.

