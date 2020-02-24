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ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يتربع على الصدارة وبنزيما يصوم عن التهديف

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:22 ص
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ميسي
ميسي
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، في تحقيق الفوز على فياريال، بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستطاع باكو ألكاسير لاعب فياريال في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 16 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أنخيل كوريا للأتليتي في الدقيقة 40، ثم تقدم كوكي للروخي بلانكوس في الدقيقة 64، ثم اختتم جواو فيليكس ثلاثية مدريد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما ظل فياريال في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب فوز أتلتيكو مدريد والذي جاء كالآتي:-

ليونيل ميسي، برشلونة، 18 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.

لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 9 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.

ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 9 أهداف.

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