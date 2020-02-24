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ترتيب الدوري الإسباني بعد ريمونتادا أتليتكو مدريد ضد فياريال

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أتليتكو مدريد ضد فياريال
أتليتكو مدريد ضد فياريال
علي خلاف
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حول فريق أتليتكو مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه فياريال لفوز بثلاثية في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب"ملعب واندا ميتروبوليتانو" ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريمونتادا أتليتكو مدريد ضد فياريال

بدأ فريق أتليتكو مدريد مباراته أمام ضيفه فياريال بالسيطرة على منطقة وسط الملعب إلا أن الضيوف باغتوا أصحاب الأرض بهدف أول في الدقيقة الـ16 عن طريق المهاجم الشاب باكو أليكاسير قبل أن يسجل أنخيل كوريا هدف التعديل في الدقيقة الـ40 من عمر المواجهة ، ليأبى أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أن ينتهي الشوط الأول بخسارة.


تفوق أتليتكو مدريد في الشوط ثاني يهديه المركز الثالث

وعلى غرار مجريات الشوط الأول سيطر أبناء المدرب دييجو سيميوني على مجريات اللقاء ، لينجح المهاجم كوكي في تسجيل هدف السبق في الدقيقة الـ64 لينهي نجم الأتليتي جواو فيليكس آمال الضيوف في الدقيقة الـ74 بالهدف الثالث لينهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد 3_1 على ملعب "ملعب واندا ميتروبوليتانو".


ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتليتكو مدريد

بهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى 43 نقطة في المركز الثالث بينما بقى برشلونة متصدراً لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 55 نقطة خلفه ريال مدريد برصيد 53 نقطة ليصبح الترتيب كاملاً كالتالي:-

1- برشلونة 55 نقطة

2- ريال مدريد 53 نقطة

3- أتليتكو مدريد 43 نقطة

4-إشبيليه 43 نقطة

5- خيتافي 42 نقطة

6- ريال سوسييداد 40 نقطة

7- فياريال 38 نقطة

8- فالنسيا 38 نقطة

9- غرناطة 33 نقطة

10- ليفانتي 32 نقطة

11- اتلتيك بيلباو 31 نقطة

12- اوساسونا 31 نقطة

13- ريال بيتيس 30 نقطة

14- ديبورتيفو الافيش 27 نقطة

15- بلد الوليد 26 نقطة

16- سيلتا فيجو 24 نقطة

17- إيبار 24 نقطة

18- ريال مايوركا 22 نقطة

19- ليجانيس 19 نقطة

20- إسبانيول 19 نقطة.
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