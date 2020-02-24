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أحمد الروبي لـ"الفجر الفني": مصر من اخترعت المهرجانات الشعبية.. وأدعم هذا اللون من الغناء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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عبر الفنان أحمد الروبي، عن رأيه في  القرار الذي أصدره نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا بما في ذلك محمد رمضان، وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم، حيث قال: "أنا مع أي شئ في الفن يعبر عن شئ معين، ولكن ضد بعض الألفاظ، وأؤيد المهرجانات ونوع الموسيقى نفسه". 

وقال "الروبي"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني: "يكفي أنه من مصر ونحن من قمنا باختراعه وتأسس بأصوات مصرية وطريقة الغنى وطريقة الكلام".

يذكر أن أحمد الروبي حقق نجاحاً كبيرا بأغنيته "سقفة" التي طرحت بختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثه وشارك بها عدد ضخم من نجوم الفن، فحققت حتى الآن على موقع "اليوتيوب" أكثر من 5 مليون مشاهدة.

والأغنية ألحان أحمد الروبي، وكلمات: أحمد الروبي، ورامز يوسف، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.


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الكلمات المفتاحية

منع المهرجانات مطرب محمد رمضان الفجر الفني الروبي

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