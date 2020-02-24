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برلماني يتقدم بمشروع قانون لحبس مطربي الأغاني الهابطة 3 سنوات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:56 ص
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المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر
كساب أحمد
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل ضد بعض شباب المهرجانات خلال الفترة السابقة، لأنها تحض على الفجور والدعارة، وبعد هذا البيان أحيلوا إلى المحكمة وحصلوا على عامين حبس وكفالة 5 آلاف جنيه.

وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن عقوبة خدش الحياة في القانون القديم هي الحبس والغرامة 300 جنيه، وفي حالة الاستئناف تقتصر العقوبة على دفع غرامة 300 جنيه فقط.

ولفت إلى أنه تقدم بمشروع يجعل الحبس وجوبي لمدة تتراوح ما بين عام لـ3 أعوام، ويرفع الغرامة لـ5آلاف جنيه، مشددًا على ضرورة التصدي للأغاني الهابطة، حتى لا تصبح مرضا خطيرا في المجتمع.
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الكلمات المفتاحية

مهرجانات مطربي المهرجانات حبس

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