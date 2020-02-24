"الأعلى الإعلام": ليس لدي دور في تعيين القيادات الصحفية بالمؤسسات القومية



ونوه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه من الممكن دمج المؤسسات الصحفية إذا لزم الأمر.



قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ليس لديه دور في تعيين القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، معقبًا: "ولا حتى يقولوا تعالى نسمعك".وأوضح " مكرم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جزءا كبيرا من تعيينات القيادات في المؤسسات الصحفية تتم بالعلاقات العامة للأسف، معلقًا: "بقول كلام يوجع بس هي ديه الحقيقية.. وده اللي وصلنا للاحنا فيه".وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "مهنة الصحافة نامت ولا بد من إيقاظها من سباتها"، مشيًرا إلى أن عدم إيقاظها يمثل خطرا جسيما وقد تفقد أشياء كثيرة.ولفت، إلى أن عدد قراء الصحف في تناقص مستمر، متابعا: "الصحافة فقدرت قدرتها على التأثير بسبب غياب الاختلاف والاتفاق على شيء واحد".