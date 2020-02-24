وائل جسار يفاجئ جمهوره بسبب رأيه في "المهرجانات"

قال الفنان وائل جسار، إن هناك ضرورة للرقابة على الفن من خلال نقابة الموسيقيين، لافتًا إلى أنه يؤيد قرارات هاني شاكر ضد أغاني المهرجانات، لكنه ليس مع قطع الأرزاق.



ولفت "جسار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، إلى ضرورة إعداد أغان جيدة بذوق مرتفع، لركوب التريند، معقبًا: "مطربي المهرجانات بيخالفوا القوانين، ويقومون بإعداد أغاني مبتذلة، من أجل ركوب التريند".



وأشار إلى أن لبنان خلال السنوات السابقة شهدت موجة من قبل بعض الفنانات لاستعراض أجسادهن من أجل الشهرة، ولكن هذه الموجة مع الأيام انتهت ولم تستمر.

