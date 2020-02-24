حياتي مش تمام لرامي صبري تتخطى الـ2 مليون مشاهدة في أيام قليلة

تخطت أغنية "حياتي مش تمام"، للفنان رامي صبري، 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، في أقل من أسبوعين ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وشارك الجمهور فيديوهات لهم وهم يغنون الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أتت الأغنية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.



يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام"، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه أيضًا وتوزيع جلال الحمداوي، الأغنية تأتي بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعي وجلال الحمداوي، وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.



تقول كلمات الأغنية:"بروح كتير أماكن، وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش في بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع، اللي مشينا فيها، علشان يهدى بالي، وأرتاح من الألام، مبسمعش الأغاني، ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني، ولا عندي إهتمام، وليه رغم الكلام ده، مفتقدك بشدة، ومن يوم فراقنا، حياتي مش تمام".



يذكر أن آخر ألبوم قام بطرحه الفنان رامي صبري كان بعنوان "فارق معاك" والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، وكان ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".