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الصحة الإيرانية تكشف عن مصدر تفشي فيروس "كورونا" في أراضيها

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:15 م
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فيروس كورونا في إيران
فيروس كورونا في إيران
وكالات
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كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، مساء اليوم الأحد، عن مصدر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في البلاد، موضحاً أن "أحد المتوفين بسبب الفيروس في مدينة قم (تاجر)، زار الصين بعد بدء انتشار فيروس "كورونا" هناك، ويعتبر أنه ناقل المرض القاتل إلى إيران".

وأضاف نمكي: أن "هذه الزيارة نفذت عبر دولة ثالثة"، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الصين "منذ اليوم الأول".

كما أكد على أن "مدينة قم لا تزال مركز تفشي فيروس "كورونا" في البلاد"، لكنه رفض في الوقت نفسه، الدعوات إلى فرض حجز صجي على هذه المدينة بأكملها، مشددًا على أن سكان المدينة "فرضوا على أنفسهم حجرا صحيا تلقائيا"، مبديا ثقته بأنهم سيحاولون البقاء في منازلهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلى الشارع، ودعا المواطنين إلى الامتناع عن السفر من وإلى هذه المدينة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الصحة الإيرانية الصحة إيران

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