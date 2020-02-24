شيكو يغازل جمهوره بصورة من مسرحية "عطل فني"

نشر الفنان شيكو، صورة جدية له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة على خشبة المسرح من عرض مسرحية "عطل فني".وظهر شيكو، خلال الصورة مرتدي"ملابس سوبر مان باللون الاسود والاصفر".وعلق الفنان، على الصورة قائلًا:"شيكوسبير المسرح العربي".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"جادمة قوي وشك معبر جدًا" وأضاف آخر"مسرحية جميلة وممتعه جدًا بالتوفيق دائمًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل".ويذكر أن مسرحية "عطل فني"، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وعرضت خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة نشوى مصطفى وأكرم حسني وماجد.