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أخبار الزمالك اليوم الأحد: مرتضى منصور يعلن الانسحاب من الدوري.. شكوى اللجنة الخماسية في "الفيفا.. الغاء معسكر القمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:06 م
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اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 23 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها قرار الانسحاب من الدوري المصري بسبب مباراة القمة ضد النادي الأهلي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم
الزمالك يعلن انسحابه من بطولة الدوري المصري
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسيه غير الشرعيه برئاسه عمرو الجنايني.

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة
اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء القمة أمام الأهلي غدًا الإثنين ببطولة الدوري.

وشدد كارتيرون على لاعبي الزمالك على ضرورة التركيز الكامل في مواجهة الغد وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصار.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم
براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر
برأت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات

وجاء في حيثيات اللجنة عن أشرف بن شرقي: "قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة".

مرتضى منصور يلغي معسكر الزمالك استعدادا للقمة
أبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبيه والجهاز الفني بترك معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة نصر قبل لقاء الأهلي المقرر له غدًا الإثنين ببطولة الدوري.

وكان الفريق قد انتظم في معسكر مغلق عقب مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد قبل أن يتم إبلاغهم من جانب الإدارة بترك المعسكر.

أخبار نادي الزمالك اليوم
أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري
وتحدث محمد فضل حول ذلك الأمر عبر تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدي البلد" قائلاً: " نحترم جميع الأندية وكل نادي وله احترامه، مثل ما قال الاستاذ عمرو الجناينى وإحنا أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري غدًا، وحصلنا على الموافقات الأمنية، فى تمام السابعة ونصف على ستاد القاهرة الدولى".

وأضاف: " نحن لم ندخل فى عند من حد نحن لجنة هدفها تطوير الكرة المصرية، وليس لجنة عشوائية مثلما قال أحد الأشخاص، نحن لجنة من الفيفا، والكرة صناعة وليست هواية ودورنا التطوير".

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي غدا الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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