عمرو أديب يكشف رأي الإعلام الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرأي العام الأثيوبي يحاول الضغط على قيادته لعدم تقديم أي تنازلات للجانب المصري، وهناك انتقاد كبير للقيادة الأثيوبية لموافقتها على أن تكون أمريكا والبنك الدولي وسيطًا في المفاوضات.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأثيوبيين والسودانيين يتحدثون على أن التوقيع على اتفاقية سد النهضة لن يكون في خلال 10 أيام، وليس هناك أي معلومات مؤكدة، فهذا ما يدور في إعلام أثيوبيا والسودان، منوها بأن أمريكا تقوم بصياغة الاتفاقية.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "المقالات في أثيوبيا تتحدث على أن الأمريكان مش هيضغطوا علينا".

