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عمرو الجنايني: "لن نتراجع" المباراة في موعدها وهناك طريق وحيد لتخفيض العقوبات

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:48 م
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الجنايني
الجنايني
محمد جمال
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تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن الأزمة الاخيرة بسبب عقوبات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات لفضائية إم بي سي :"لا نخترع لوائح ولا قوانين هناك لجنة انضباط يرأسها قضاة محترمين ، نحن لجنة معينة من الفيفا ونتشرف برأستها ونسعى لتنفيذ اللوائح".

وأضاف :"تطبيق القانون بيزعل ناس ونحن في مصر لا نتعود عليه ، أنا توليت رئاسة هذه اللجنة لفترة مؤقتة ولن أخوض انتخابات وأسعى لفعل الصح وهناك لوائح وانضباط وتم تطبيقها بحاذفريها".

وعن بيانات الاهلي والزمالك، قال :" أقدر واحترم بيانات الأهلي والزمالك وكل شئ سيتم الرد عليه ".

وأضاف :" أقسم بالله كل ما يخص العقوبات لا أعلم عنه شئ هل من المعقول أن أقوم بالتعديل على قرارات اللجنة وطالبت من رئيس اللجنة تقليل بعض العقوبات وزيادة الأخر لكنه رفض ذلك وقال لي بالنص "مش ها تخش معايا القبر يا عمرو بيه".

وأردف :" قمت بإحضار الـ١٧ كاميرا "الفار" التي قامت بتصوير المباراة ووضعتها أمام اللجنة وليس لي أي دخل في العقوبات والمستشار لن يقبل بذلك".

وأكمل :"تصنيف عقوبة كهربا بأنه بدأ شرارة الأحداث فالحكم قيد ذلك ذلك والمراقب والمنسق هكذا والقاضي هو من وقع العقوبة على شيكابالا والأندية تسلمت اللوائح وأبلغنا الأنذية وهي متواجدة على الموقع الرسمي للاتحاد ".
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