كارمن سليمان تشعل إنستجرام بإطلالة سوداء (صورة)

نشرت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة صور جدية لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت كارمن، خلال الصور مرتدية"فستانًا قصير باللون الاسود وكان شعرها منسدل مموج طويل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بخاتم".وعلقت سليمان، على الصور قائلة:"مبسوطة باستضافتي في برنامج سهرانين إيه أكتر أغنية عجبتكوا في الحلقة ؟".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر كالعاده" وأضاف آخر"الحلقة كانت تحفه ياكوكي كنتي قمر فيها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"رائعة".ويذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية"بصاتك"، الذي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".