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السجن عام لطالبة بالإسكندرية لاتهامها بالإنضمام لجماعة إرهابية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندربة، بالسجن لمدة عام لطالبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية لاتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى نواره، رئيس المحكمة،  وبعضوية كلا من المستشار رفعت عامر والمستشار عمر سويدان، وسكرتارية محمد أحمد البغدادي.

وترجع تفاصيل القضية رقم 1569جنايات قسم شرطة الدخيلة كلى غرب الإسكندرية، عندما وجهت النيابة العامة، إلى طالبة بكلية تجارة جامعة الإسكندرية تدعى "ن م ر" تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وهى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق،  والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك العرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمة، تهمة حيازة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجا لأفكار ولأغراض الجماعة الإرهابية.
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الكلمات المفتاحية

مصر سجن جماعة الاخوان اﻻخوان اخبار

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