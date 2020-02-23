بريطانيا: إصابة 4 أشخاص بـ"كورونا" بعد إجلائهم من سفينة سياحية





قال كبير أطباء المملكة المتحدة البريطانية كريس ويتي، في بيان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأحد، إن "الفحوص أثبتت إصابة 4 مسافرين بفيروس كورونا، عقب إجلائهم من السفينة السياحية الموبوءة (دياموند برنسيس) في اليابان".





وأضاف ويتي: أن "الفحوص أثبتت إصابة 4 أشخاص جدد في إنجلترا بفيروس "كوفيد - 19"، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13 حالة ، وانتقل الفيروس للمصابين في السفينة السياحية الموبوءة، ويجري نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".





هذا وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية يوم أمس السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".



