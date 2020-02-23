الخدمه المدنيه توجه باعتماد 11 وظيفة صحية لمكافأة مباشرة الأموال العامة

أعلنت وزارة الخدمه المدنيه السعودية، اليوم الأحد 23/2/2020، اعتماد نتائج دراسة شمولية 11 وظيفة بلائحة الوظائف الصحية لمكافأة مباشرة الأموال العامة.





وكشف إبراهيم الحميضي، المشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات بوزارة الخدمه المدنيه، أن الوظائف المشمولة هي كالتالي، بالإضافة إلى وظائف أعمال أمناء المستودعات الطبية :





- صيدلي.





- مساعد صيدلي.





- فني صيدلي.





- فني آشعة.





- فني تمريض.





- مساعد صحي.





- أخصائي مختبر.





- فني مختبرات.





- فني علاج طبيعي.





- فني أسنان.





- فني تخدير.



