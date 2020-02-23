Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد أبو بكر: عودة الجماهير إلي المدرجات قرار أمني

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:19 م
Advertisements
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كساب أحمد
Advertisements
طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بعدم عودة الجماهير إلى المدرجات بعد أحداث السوبر، موجهًا حديثه لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلًا: "أنت صح وهم خطأ، أنت الأعداد عندك أكبر، أنت عارف حاجات كتير أوي الناس مش عارفها".

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد: "أرجوك لا تستمع إلينا أو لأي أحد عندما يطالب بعودة الجماهير للمدرجات،..العملية طلعت بايظة".

وأضاف أن وزير الداخلية لا يتحمل أن تحدث أي كارثة في مدرجات كرة القدم، معقبًا: "قرار عودة الجماهير أمني، الواقع أثبت أن وزير الداخلية هو صاحب القرار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عودة الجماهير المدرجات الإعلامي خالد أبو بكر

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة

منذ ساعة الا ربع

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

منذ ساعة الا ربع

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ حوالي 3 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رياضة البرلمان: الأجهزة الأمنية ليس لديها ما يمنع عودة الجماهير للمدرجات

بعد قرار عودة الجماهير للمدرجات.. ناقد رياضي: هم العصب والمحرك الأساسي لكرة القدم

وزير الشباب: "الجمهور حر.. بس لو هيدخل المدرجات يلتزم بالضوابط الجديدة"

رياضة البرلمان تطلب زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مُتفرج تحت تأمين شركات خاصة

خالد أبوبكر: عودة الجمهور للمدرجات أصبح واجبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل.. الأهلي يصدر بياناً رسمياً للرد على عقوبات مباراة السوبر

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي قبل انتهاء الاجتماع

09:05 م

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدوري

09:28 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status