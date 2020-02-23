خالد أبو بكر: عودة الجماهير إلي المدرجات قرار أمني

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بعدم عودة الجماهير إلى المدرجات بعد أحداث السوبر، موجهًا حديثه لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلًا: "أنت صح وهم خطأ، أنت الأعداد عندك أكبر، أنت عارف حاجات كتير أوي الناس مش عارفها".



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد: "أرجوك لا تستمع إلينا أو لأي أحد عندما يطالب بعودة الجماهير للمدرجات،..العملية طلعت بايظة".



وأضاف أن وزير الداخلية لا يتحمل أن تحدث أي كارثة في مدرجات كرة القدم، معقبًا: "قرار عودة الجماهير أمني، الواقع أثبت أن وزير الداخلية هو صاحب القرار".

