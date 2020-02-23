نقابة المهندسين ببورسعيد: 7% فائض في ميزانية العام المالي 2019

اعتمد مجلس إدارة نقابة المهندسين ببورسعيد الميزانية العمومية للعام المالي 2019م تمهيدًا للعرض فى جلسة الجمعية العمومية المزمع عقدها في ٢٩ فبراير الحالي، وذلك بزيادة في الايرادات عن المصروفات تقدر 7% هذا حدث لم تشهده النقابة من ثمانية أعوام.



قال الدكتور أحمد داود، رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، إن السياسية المالية للنقابة تعتمد على تعظيم الموارد والموازنة بين المصروفات والايرادات، حيث حققت نقابة المهندسين ببورسعيد زيادة في الايرادات عن المصروفات بمقدار 7% لأول مرة منذ ما يقرب عن ثمانية أعوام، وكانت النقابة تحقق عجزا مستمرا،حيث تم تعظيم الاستثمارات في استغلال المساحات الشاغرة بالنقابة، وكذلك حث وتحفيز الجهات الهندسية في توريد الدمغة الهندسية المقررة بالقانون والسيطرة المستمرة على المصروفات.



وأشار "داود" إلى أن المجلس الحالي إستطاع أن يقلل العجز منذ عامين وذلك مع بداية تولي هذا المجلس لادارة النقابة الى أدني مستوى، وبفضل الخطة التى وضعت في بداية العام المالي 2019م استطعنا تحقيق هذا الفائض.





وأكد الدكتور أحمد داود رئيس النقابة، بأن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين هي مؤسسات خدمية لا تهدف للربح ولكن يجب أن تسعى مجالس إدارتها إلى الموازنة بين المصروفات والايرادات،حتى تستطيع دعم الانشطة وتحسين الخدمات المقدمة لاعضائها وكذلك استقرار موقفها المالي.



والجدير بالذكر أنه يتم عقد الجمعية العمومية السنوية لنقابة المهندسين ببورسعيد،بمقر النقابة بشارع عرابي لعرض أنشطة النقابة، وعرض الميزانية السنوية للعام المالي 2019م على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها.