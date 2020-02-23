خبير اقتصادي: مبادرة الدولة للمصانع المتعثرة أعادتها للحياة

قال سمير صبري، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية أطلقت مبادرة المصانع المتعثرة لإنقاذ تلك المصانع من عثرتها وإعادتها للحياة، مؤكدًا أن هذا يُعد فكرًا راقيًا وسيكون له تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.



وأضاف "صبري، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، حدث غير مسبوق لم يحدث من قبل، خاصة وأن البنك المركزي يعلم أن هذه الأموال هي أموال الشعب المصري.



وأكد أن اتحاد الصناعات يتلقى العديد من شكاوى الشركات المتعثرة التي تطلب دائمًا توفير حلول للخروج من عثرتها وسداد مديونتها للبنوك، لافتًا إلى أن البنك المركزي أعطى تعليماته لجميع البنوك العاملة في القطاع بالتعامل مع المصانع المتعثرة وفق آليات محددة.



وأشار إلى أنه في الوقت الحالي أصبحت الصناعة المصرية في حاجة لما يكون لديه بصيرة ورؤية ومتابع لهذا القطاع الذي مر بعثرات وعدم استقرار منذ عام 2011.

