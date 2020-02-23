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لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:41 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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اعلن القائمين علي  مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية والمقرر انطلاقه من يوم 6 مارس  اهداء الدورة التاسعة من المهرجان ل٦ مبدعيين سينمائيين راحلين من مصر ودول أفريقية أخري.

فمن مصر تقام دورة هذا العام باسم وحش الشاشة الفنان الكبير والقدير فريد شوقي والذي سيتسلم تكريمه ابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي وبحضور زوجته سهير ترك .

 كما تهدي الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر لـ 5 آخرين هم المخرج السينمائي الكبير الراحل سمير سيف الذي كان من المكرمين لكنه رحل قبل انطلاق الدورة فقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة لروحه وتكريم اسمه بحضور نجله داني سمير سيف كما تهدي الدورة لروح المخرج السينمائي المصري الراحل أسامة فوزي وتتسلم تكريمه شقيقته.



كما يكرم اسم الفنان الأفريقي الراحل سوتيجوي كوياتيه والنجمة المصرية الراحلة عقيلة راتب أول سندريلا في الفن المصري وتتسلم تكريمها حفيدتها جيهان جلال الشهيرة بجني جلال كما تهدي الدورة للمنتج التونسي الراحل أحمد بهاء الدين عطية المدير السابق لمهرجان أيام قرطاج السينمائي عامي 1992 و1994.



لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما وإهداء الدورة لفريد شوقي وسمير سيف وعدد من النجوم
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