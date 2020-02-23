تكريم الفنان العالمي جون لوي ومصطفى شعبان وزينة وعمرو عبدالجليل بالاقصر للسينما الأفريقية

أعنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا تكريم كل من النجوم زينة وعمرو عبد الجليل، ومصطفى شعبان، بالدورة التاسعة للمهرجانات والمقرر بدأها يوم 6 مارس المقبل وحتى 12 من ذات الشهر بالمحافظة.



وصرح رئيس المهرجان في دورته التاسعة سيد فؤاد، أن النجم الأجنبي العامي جيمي جون لوي، سيكون ضيف الشرف في الدورة التاسعة، من المهرجان.





ووافق الممثل العالمي جون لوي على حضور مهرجا نالأقصر، وهذا من أجل استلام درع تكريم أثناء حفل الافتتاح، وعُرض في المهرجان فيلمين من أعماله،وهما “أفاعي مجلجلة” من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا، وأيضًا فيلم “ديزرانس” من بوركينا فاسو، إخراج أبولين تراوريه، وهذا للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



وقالت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، إنه سيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر بعد ليحضره جون لوي، كما سيستمتع في رحلة نيلية، بالأقصر وأسوان، وهذا من أجل الترويج السياحي لمصر، وبناءً على الاتفاق بين إدارة المهرجان والنجم العالمي.