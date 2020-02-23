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بعد فوز أرسنال على إيفرتون.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:35 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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استطاع نادي أرسنال الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ملخص مباراة أرسنال وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل أهداف نادي أرسنال الثلاثة كل من إدي نكيتياه في الدقيقة 27 وأوباميانج في الدقيقة 33 والدقيقة 46 بينما سجل هدفي نادي إيفرتون كل من ليوين في الدقيقة الأولى و ريتشارليسون في الدقيقة 45 لينتهي اللقاء بفوز نادي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي أرسنال إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيفرتون عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم كالآتي:


1- ليفربول 76 نقطة

2- مانشستر سيتي 57 نقطة

3- ليستر سيتي 50 نقطة

4- تشيلسي 44 نقطة

5- مانشستر يونايتد 41 نقطة

6- توتنهام 40 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 40 نقطة

8- ولفرهامبتون 39 نقطة

9- أرسنال 37 نقطة

10- بيرنلي 37 نقطة

11- إيفرتون 36 نقطة

12- ساوثامبتون 34 نقطة

13- كريستال بالاس 33 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

15- برايتون 28 نقطة

16- بورنموث 26 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- واتفورد 24 نقطة

20- نورويتش سيتي 18 نقطة

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